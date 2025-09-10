野菜だけで作る「濃厚つけ麺」のレシピを紹介！ 大豆と椎茸の旨味をたっぷり凝縮させた“重くないスープ”がおいしそう

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#211「オリジナル濃厚ベジタブルつけ麺」』というりおんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

第三回ニコニコラーメン祭、参加しまーす！！！！

実は過去2回視聴者として楽しませていただきました。

なぜ投稿していなかったのかは・・・動画で確認してくださいね。

せっかくなら、身体にいい温まるラーメンを作りたい

他の投稿者様が絶対やらなそうなことをしよう！

結果、濃厚ベジタブルつけ麺に挑戦することにしました！

ぜひ、楽しんでいってくださいね。

おつかれごはん#211「オリジナル濃厚ベジタブルつけ麺」

肉や魚を使わず、野菜だけで作る「濃厚つけ麺」のオリジナルレシピを、料理動画投稿者のりおんさんが紹介しています。普段はラーメンを食べないそうですが、アクロさん主催の動画投稿イベント「第三回ニコニコラーメン祭」に参加するため、自作に挑みました。

まず、フライパンで大豆を煎ります。表面の皮が割れて軽く焦げ目がついたらOK。鍋に移してお湯を注ぎ、沸騰したら火を止めて、そのまま翌朝まで置いておきます。

干し椎茸は一度水で洗い、水に浸して冷蔵庫で一晩置きます。ヒダが下になるようにすると、旨味がよく出ます。

翌朝になりました。まずはスープ作り。大豆を鍋から取り除き、残ったお出汁を使います。少し味見をしてみると、口に入れた瞬間に焼けた大豆の香ばしさが広がります。旨味はやや控えめですが、あっさりしつつもしっかりとしたコクがあります。

しかし、ラーメンスープとしてはまだパンチが足りないので、椎茸の戻し汁を味を見ながら加えていきます。すると、味に一気に厚みが出てきました。あとは加熱して旨味を濃縮します。

その間に、スープのベースとなる焦がし味噌を作ります。アルミホイルの上に適量のせて、オーブンで焼くだけです。

スープを仕上げます。3分の1まで濃縮したお出汁に、練りごまと焦がし味噌を加えます。最後に豆乳でのばし、お好みの濃さになるまで煮詰めたら、濃厚スープの完成です。

次に具材を用意します。チャーシューの代わりに丸麩を使います。水で戻したら、ぎゅーっと優しく絞ります。そこに料理酒、みりん、醤油、にんにく、生姜を混ぜた調味液を回しかけます。

あとは片栗粉をまぶして揚げていきます。少し焦げてしまいましたが、焦げるギリギリが一番おいしいそうです。余った油でナスを揚げます。

麺は市販のものを使います。今回はつけ麺用の極太麺を選びました。沸騰したお湯で茹で、時間になったら湯切りして水で締め、粘りを落とします。

いよいよ盛り付けです。どんぶりにスープ、揚げナス、揚げた丸麩を添え、たっぷりのネギを散らします。ラー油をたらし、乾燥ゆず皮を加えたら完成です。まるで担々麺のようなスープになりました。

食べてみた感想はというと、「スープは旨味たっぷり。でも、ゆず皮のおかげかどこか重くない面白いスープ」とのこと。麺は「極細麺の方が良かったかも……」との反省もありましたが、どんどん食べられちゃうおいしさだそうです。

和の食材を駆使して生まれたオリジナルつけ麺。野菜だけでここまで濃厚に仕上げられるのは、ラーメン好きにも料理好きにも響くメニューとなったのではないでしょうか。興味を持った方は、ぜひ動画も視聴してみてください。

視聴者コメント

大豆ってほんとにすげぇや

これなら完飲しても許される

食べるほど健康になりそう

材料ほぼ植物由来で凄い

見応えあった

文／高橋ホイコ