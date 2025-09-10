木造住宅の新築工事などを手がける新潟県上越市の匠・小山住建が、新潟地裁高田支部より破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク上越支店によると、1996年4月に創業し、2005年4月に法人改組された匠・小山住建は、上越エリアを中心として、2010年にはハウスメーカーのFCとして注文住宅の請負に注力。2017年3月期には、年売上高約4億2500万円を計上していた。しかし