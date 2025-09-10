2025年9月9日、韓国・聯合ニュースは「韓国の若者の高等教育履修率は17年連続で経済協力開発機構（OECD）加盟国中トップを記録している」と伝えた。OECDが加盟38カ国・非加盟国11カ国を対象に教育関連指標を調査した結果によると、昨年の韓国成人（満25〜64歳）の大学など高等教育履修率はOECD平均（41．9％）を大きく上回る56．2％だった。とりわけ青年層（満25〜34歳）の履修率は70．6％で、49カ国中1位だった。2位はカナダ（6