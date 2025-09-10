5回投げ切れず…マイナーで5度目のリハビリ登板ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。初回から160キロを超える直球を連発したが、5回に突如乱れて3点を奪われたところで降板。4回2/3で90球を投げて被安打3、5四死球、8奪三振だった。上々の立ち上がりだった。先頭のメックラーを二ゴロに仕留めると、続くロドリゲスの初