5回投げ切れず…マイナーで5度目のリハビリ登板

ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。初回から160キロを超える直球を連発したが、5回に突如乱れて3点を奪われたところで降板。4回2/3で90球を投げて被安打3、5四死球、8奪三振だった。

上々の立ち上がりだった。先頭のメックラーを二ゴロに仕留めると、続くロドリゲスの初球で100.4キロ（約161.6キロ）をマーク。味方の好守もあり二ゴロに抑えると、3番・エルドリッジからこの日最初の空振り三振を奪った。初回は10球を投じ5球が160キロ以上。課題でもあった球速が復活した。

2回には四球とワイルドピッチで走者を二塁に進めたが、この日最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測するなど、アウト全てを三振で奪った。3回は先頭ビショップをスライダーで見逃し三振、バサベには二塁打を許したが、メックラーを98.3マイル（約158.2キロ）のフォーシームで見逃し三振に仕留めるなど得点は許さなかった。

しかし5回には2四球と安打で無死満塁となると、一ゴロ、犠飛、二塁打で3失点。なおも死球を許し、ここで90球に到達して降板となった。

前回2日（同3日）の登板では初回に2本の本塁打を浴びて4失点。以降は立ち直って5回69球を投げて3安打3四死球2奪三振、最速は96.9マイル（約155.9キロ）だった。（Full-Count編集部）