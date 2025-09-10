国連総会で宣誓するアンナレーナ・ベーアボック新議長＝9日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は9日、1年間の新会期に入った。10月に創設80年を迎える国連で総会のかじ取り役を担うドイツのベーアボック新議長は「国連は成功と失敗の岐路に立たされている」と指摘。ロシアウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザの戦闘で苦しむ人など「世界中から届く絶望的な叫びに応えるため結束しよう