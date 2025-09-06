◇男子ゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシック第2日（2025年9月6日山梨県・富士桜CC＝7424ヤード、パー70）賞金ランク1位の生源寺龍憲（27＝フリー）が、7番パー3（215ヤード）でホールインワンを達成した。第2ラウンドのこの日はホールインワン賞が設定されていなかったが、主催者から特別に賞金10万円が贈られた。台風の影響で3日間開催となった今大会は、JGTOのトーナメント規定により、賞金は75％に減額。特