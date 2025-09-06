こども家庭庁が先週、総額7兆4000億円を超える2026年度予算の概算要求をまとめた。【映像】総額7兆円以上…こども家庭庁の概算要求（詳細）内訳では、保育所や放課後児童クラブの運営費、児童手当が半分以上を占め、育児休業などの給付に1兆600億円をあてるとした。また、性や妊娠・出産について正しい知識を付け、将来設計を考える「プレコンセプションケア」の普及に7億円を計上。さらに不妊治療などの支援や、クリ