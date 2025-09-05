マイケル・キートンが監督・主演・製作の三役を担い、アル・パチーノが共演する映画『KNOX GOES AWAY』（原題）が、邦題を『殺し屋のプロット』として12月5日より全国公開されることが決まった。併せて、場面写真とメイキング写真各1点が解禁となった。【写真】マイケル・キートンアル・パチーノの貴重メイキングカットも公開！本作は、記憶を失いつつある殺し屋の主人公が、息子のために“人生最後の完全犯罪”に挑むLAネオ