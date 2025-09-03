ニューストップ > ライフ総合ニュース > 高校球児がキャバ嬢に転身…葛藤も「誇りを持って生きています」 ニューハーフ キャバクラ 高校野球 考え方 オリコン 高校球児がキャバ嬢に転身…葛藤も「誇りを持って生きています」 2025年9月3日 8時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと かつては高校球児で、現在はキャバ嬢として働いているMIYONさん メイクを始めてすぐの頃は後輩から「きもい」と言われていたと思う、と言及 現在は「ニューハーフとして覚悟を決めて誇りを持って生きている」と語った 記事を読む おすすめ記事 ＜高1娘がノリで初体験＞母ショック！軽い気持ちで同級生と……“セフレ化”を防ぐ家庭の性教育とは 2025年8月29日 22時10分 現役女子高生に聞いた「とび職」のイメージは…「男らしい」vs「ヤンキーはムリ」 2025年8月27日 11時50分 【ギャグ漫画】体重が増えてショックを受ける女性→意外な減量方法にマジで爆笑！【作者に聞く】 2025年8月30日 6時0分 修羅場かと思いきや…彼氏の浮気を公認する女子の強メンタルに圧倒された瞬間 2025年8月30日 13時0分 無理にでも登校させるべき？休ませるべき？…娘と全力で向き合った母の奮闘記『娘が小1で不登校になりました』 2025年8月30日 21時10分