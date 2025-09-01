1日午後、東京・世田谷区で40歳の韓国籍とみられる女性が男に刃物で切りつけられ意識不明の重体となる事件がありました。切りつけたとみられる男は現在も逃走中です。現場は国道沿いの住宅街で現在も多くの警察官が鑑識作業を続けています。男は、こちらの現場から、国道246号方面に逃走したみられています。捜査関係者によりますと、1日午後1時半ごろ東京・世田谷区で「血だらけの女性が倒れている。若い感じの男が逃げた」と通報