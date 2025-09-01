俳優の織田裕二が３１日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）でインタビュー企画に出演。自身の代表作「踊る大捜査線」シリーズへの思いを語った。織田が主役の熱血刑事・青島俊作を演じた大ヒットシリーズ。ドラマ撮影時から「これ、映画にしたらおもしろい。映画館に人呼べるよ」と感じた織田がプロデューサーに提案したこともあり映画化が実現。１９９８年公開の第１作は興行収入１００億円超えの大ヒット