西武の郄橋光成（28）が今オフ、ポスティングシステムを利用して海を渡ることが分かった。【高橋光成を知る】父・義行さんは「自分と同じ思い」をさせないために野球を始めさせたベルーナドームで行われた29日のオリックス戦はブルージェイズ、アスレチックス、レンジャーズ、カージナルス、マリナーズ、エンゼルスなどのスカウトが視察。放送関係者がこう言った。「12勝（8敗）した22年オフに、将来的なメジャー挑戦を