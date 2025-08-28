ニューストップ > 芸能ニュース > 制限だらけの現場で“神ショット”連発！ULTRA JAPAN公式カメラマン… ULTRA JAPAN 制限だらけの現場で“神ショット”連発！ULTRA JAPAN公式カメラマンの裏側 2025年8月28日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ULTRA JAPAN公式カメラマン・成瀬正規さんに、フェス撮影の裏側を取材 一発勝負の演出や、秒単位のSNS投稿など、現場の緊張感を紹介 表の華やかさだけでなく、DJや観客の本気の姿やフェスの魅力を伝えている ◆ULTRA JAPAN MAGAZINE 編集部 https://ultrajapan.livedoor.com/ 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分