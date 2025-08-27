アメリカ・カリフォルニア州で16歳の少年がチャットGPTとのやりとりが原因で命を絶ったとして、少年の両親が開発元のオープンAIなどを提訴しました。訴えを起こしたのは、カリフォルニア州の高校に通い、4月に死亡した少年（当時16）の両親です。アメリカメディアによりますと、少年は会話型AI「チャットGPT」に自死の願望を打ち明けたところ、AIは防止ホットラインを案内する一方で、手段などについても助言したということです。