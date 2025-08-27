夜にお風呂に入ったのに、朝起きたら寝汗でベタベタ…。夏はシャワーを浴びないと出かける気にならないという人も多いはず。とはいえ、ネットでまことしやかに囁かれている「朝シャンはハゲる」という説も気になるところ。ただでさえ夏の強い紫外線は、“秋の抜け毛”を誘発することもあるらしい。抜け毛や薄毛の治療の経験も豊富なクリニックフォア監修医兼ナチュラルスキンクリニック院長の皮膚科医・圓山尚先生に聞いた。【写