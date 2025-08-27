教養主義の没落変わりゆくエリート学生文化教養主義の没落変わりゆくエリート学生文化2003年に刊行された書籍『教養主義の没落 変わりゆくエリート学生文化』（竹内洋/中央公論新社）が今、SNS上で大きな話題を集めている。その背景には、テレビ番組での紹介やシンガーソングライター・米津玄師の言及があるという。『教養主義の没落』は、京都大学および関西大学の名誉教授で社会学者の竹内洋氏が著した一冊。1970年前後ま