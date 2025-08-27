日本サッカー協会（JFA）が発表したように、10月14日、日本代表は東京・味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。キリンチャレンジカップ2025の一戦は午後7時30分にテレビ朝日系列で生中継され、ABEMAでも配信される予定である。対戦相手はカルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表。日本はこれまでブラジルとの通算成績で2分11敗と大きく負け越しており、2022年以来の再戦となる今回も厳しい試合が予想される。しかし、久保