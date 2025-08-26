ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ユニツリーの特許侵害巡る訴訟に初めて巻き込まれたと中国紙 スタートアップ 市場 メディア 翻訳 株式市場 中国 特許 特許侵害 ロボット Record China ユニツリーの特許侵害巡る訴訟に初めて巻き込まれたと中国紙 2025年8月26日 19時30分 リンクをコピーする 中国メディアの毎日経済新聞は26日、汎用（はんよう）人型ロボットなどを手掛けるスタートアップ企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）について、「新規株式公開（IPO）に向けた大事な時期に訴えられる」とする記事を掲載した。記事によると、ユニツリーが発明特許侵害を巡る訴訟に初めて巻き込まれたことが分かった。企業データバンクの天眼査によると、原告は2005年創業で資本金55万元（約1133万円）の家庭用化学製品を手 記事を読む おすすめ記事 CGTN：「大きな家族」：未来を共有するSCO共同体の構築に一層推進する中国 2025年8月25日 10時7分 中国が東シナ海で「巨大構造物」また作ってる！ 日本政府「一方的な開発行為」と抗議 今年3基めと外務省 2025年8月26日 16時42分 中国が世界初の電化国家になる理由―豪メディア 2025年8月26日 7時30分 中国コスメ、手頃な価格の魅力で海外大手ブランドに挑戦―香港メディア 2025年8月23日 10時0分 湖北省の地域総合科学技術イノベーション水準指数、中部地域で1位―中国 2025年8月22日 19時30分