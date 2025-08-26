中国メディアの毎日経済新聞は26日、汎用（はんよう）人型ロボットなどを手掛けるスタートアップ企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）について、「新規株式公開（IPO）に向けた大事な時期に訴えられる」とする記事を掲載した。記事によると、ユニツリーが発明特許侵害を巡る訴訟に初めて巻き込まれたことが分かった。企業データバンクの天眼査によると、原告は2005年創業で資本金55万元（約1133万円）の家庭用化学製品を手