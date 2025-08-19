食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、京都・金閣寺近くにある「らーめん なか澤」。とろみ＆うまみが絶妙な「味玉 鶏パイタンらーめん」を紹介する。〈これが推し麺！〉ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き！ そんな麺類の中から、「これぞ！」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘