新日本プロレスは18日、真夏の祭典「G1クライマックス35」で初優勝した竹下幸之介が一夜明け会見を行い、年内にIWGP世界ヘビー級タイトルへの挑戦を要求した。EVILを倒して初Vをした竹下は黒いスーツで一夜明け会見に登場。改めて優勝したことについては「一晩経ってG1クライマックスで優勝したという実感が湧いたとともに今竹下が考えていることは2つ。1つ目は来年のG1をどう優勝するか。これは欲でもなんでもない。G1を優勝