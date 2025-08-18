私はトモカ。夫と小3の息子の3人暮らしをしています。新卒で入った会社は、出産をきっかけに退職して、今は派遣社員として働いています。忙しいながらも幸せな生活を送っていますが、私には小さな悩みがひとつ……。それは学生時代からの友人アンリのことです。アンリはとても楽しい人ではあるのですが、最近私に意見するような発言が増えてきました。今では会うたびになんだか落ち込んでしまいます。どうしたらいいのでしょうか。