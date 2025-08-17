スミスが強肩発動でパドレスの流れを止めた(C)Getty Imagesドジャースのウィル・スミスがパドレスの足を封じた。現地時間8月16日に本拠地で行われた首位攻防3連戦の2戦目。30歳の正捕手が2回で3つの盗塁を阻止した。【動画】パドレスの流れを止めた！スミスが強肩発動で盗塁を阻止初回に先頭のフェルナンド・タティスJr.が右前打で出塁すると、その後、二盗を試みたが失敗。二死一、二塁からは今度はダブルスチールを敢行。二