「散歩しよう」と誘い出し女性に性的暴行か…36歳の男逮捕 同様被害6件
2025年8月14日 13時48分

ざっくり言うと
東京都調布市で20代女性に性的暴行を加えたとして、36歳男が逮捕された
散歩しようと誘い出し、スポーツ施設の敷地内に連れ込み犯行に及んだという
市内では同じような被害の相談が6件あり、警視庁は余罪があるとみている