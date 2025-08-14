米国と中国が貿易交渉をめぐり神経戦をする中、米海軍のイージス駆逐艦が１３日、中国とフィリピンの南シナ海領有権紛争海域に進入した。中国海軍は直ちに「追跡監視後に警告・退去措置を取った」と明らかにした。中国人民解放軍南部戦区はこの日、報道官声明で「米駆逐艦『ヒギンズ』（ＤＤＧ−７６）が中国政府の承認なく黄岩島（スカボロー礁の中国名）領海に不法侵入した」とし「南部戦区は兵力を投入し、法に基づき追跡・監視