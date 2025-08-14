米国のスコット・ベッセント財務長官は、１５日にアラスカ州アンカレッジの米軍基地で開かれる米ロ首脳会談を前に、会談が成果なく終わる場合に備えてロシアに対する追加制裁と関税を準備していると明らかにした。ベッセント氏は１３日（現地時間）、ブルームバーグＴＶのインタビューで「ドナルド・トランプ大統領は今回の会談で、ロシアウラジーミル・プーチン大統領に対し、すべての選択肢がテーブルの上にあるということを明