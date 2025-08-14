男性ならば誰しも一度は視聴したことがあるだろうアダルトビデオ（DVDも含む。以下AV）。昨今はFANZAのような動画配信サイトが主流となり、購入またはレンタルして視聴することはすっかり少なくなった。だが、それでもコアなファンは「実物」を購入しており、中古市場が盛り上がっている。中には元値よりも高い、何万円というプレミア価格となっている場合もあるようだ。なぜ、ここまで高額で取引されているのかを調べてみた。する