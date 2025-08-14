13Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼2¡§17¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤­¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ä³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡õ¿¹¹áÀ¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃÓÅÄ¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÏÃÂê¤Ï¡¢¿¹¤Î¥Ð¥º¤Ã¤¿¡È¤­¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¥­¥Ä¥Í¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤¢¤ì