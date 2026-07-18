スペインとのW杯決勝を前に会見に出席アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間7月17日、スペイン代表とのワールドカップ（W杯）決勝を前に、対戦相手となるFWラミン・ヤマルについて言及したとアルゼンチンメディア「TyC Sports」が報じている。アルゼンチンは、ニューヨーク／ニュージャージーで行われる2026年W杯決勝でスペインと対戦する。大一番を前に、メッシはスカローニ監督、GKエミリアーノ・マルティネスととも