株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて7月末現在360店舗展開している。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信している。(＃やよい軒) 今回「やよい軒」では、しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケを盛り合わせた『やよい合い盛り定食』890円を８月19日(火)より２週間限定で発売する。■やよい軒の定番のおかずが一堂に会した欲ばりな一皿『やよい合い盛り定食