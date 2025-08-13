しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケが一皿に！やよい軒『やよい合い盛り定食』
株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて7月末現在360店舗展開している。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信している。(＃やよい軒) 今回「やよい軒」では、しょうが焼・エビフライ・鶏の竜田揚げ・コロッケを盛り合わせた『やよい合い盛り定食』890円を８月19日(火)より２週間限定で発売する。
■やよい軒の定番のおかずが一堂に会した欲ばりな一皿
『やよい合い盛り定食』は、やよい軒のおすすめおかずをバランスよく楽しめる期間限定の定食。柔らかい豚肉を風味豊かな特製の生姜ダレで炒めたしょうが焼とサクッと揚げたエビフライとジューシーな鶏の竜田揚げ、ホクホクのコロッケを盛り合わせ、一皿でさまざまな味と食感を楽しめる内容に仕上げた。
ごはんが進むおかずばかりで、ランチにも夕食にもぴったりの一品。どれを食べるか迷ったときにも、いろんな味を少しずつ楽しみたいときにもおすすめだ。
※1 2025年上半期販売数ランキング1位しょうが焼定食
※2 最終日は営業時間中に販売を終了する場合がある。
■商品概要
やよい合い盛り定食 890円
・発売日
2025.8.19(火)〜2025.9.1(月)
※最終日は営業時間中に販売を終了する場合がある。
・発売店舗
全国の「やよい軒」360店舗(2025年7月末現在)
■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ
新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や UberEats をアプリ内から直接注文できる機能などを利用できる。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得に楽しめる、多様なサービスの QR クーポンを提供している。
詳細はこちらから確認できる。
https://www.yayoiken.com/mobile_apps/
アプリのダウンロードはこちらから
※価格はすべて税込。
※一部店舗では商品内容が異なる場合がある。
■定食レストラン「やよい軒」
