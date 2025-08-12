日本マクドナルドのハッピーセットの「ポケットモンスター（ポケモン）」のおまけをめぐり、転売やフードロスが問題になっていることについて、中国のSNSでも多数の関連投稿が見られている。マクドナルドはハッピーセットのおまけとして「ポケモン」のおもちゃを8月8〜14日の第1弾と、8月15〜21日の第2弾に分けて配布する。このほかに、8月9〜11日の3日間限定でオリジナルポケモンカードの配布が予定されていた。しかし、発売日前