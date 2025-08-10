広陵（広島）が甲子園の出場辞退を発表したことを受け、広島県高野連は謝罪のコメントを発表した。同高野連は折田裕之会長の名前で「広島県代表校が出場辞退に至ったことに対して、まずは関係するすべての皆様に深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした」と謝罪した。その上で「広陵高校が発表している事案について、すでに当該校から報告を受けておりますが、再調査と報告を求めるとともに、警察、第三者委員会に全