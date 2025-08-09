今年は8月30日、31日に放送される「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（日本テレビ系）。「感動の押し売り」「猛暑の中でなぜマラソンをするのか」など例年多くの批判にさらされるこの番組を、日テレが「やめられない」理由とは……。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【写真】「性的な加害を想起させかねない」と物議を醸した、一昨年の24時間テレビ「なにわ男子」の“幼少期ポスター”「愛は地球を救う」。誰もが一度は耳にした