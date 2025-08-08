ボロボロのAE86が蘇る！TOYOTA GAZOO Racingのレストアプロジェクト第2弾が始動2025年8月6日にTOYOTA GAZOO Racing（以下、GR）が手がける「GRヘリテージパーツプロジェクト」のレストア企画第2弾の動画が公開されました。第1弾では「70スープラ」が選ばれていましたが、今回は「AE86スプリンタートレノ」。とある倉庫に長年眠っていたボロボロのAE86【画像】サビだらけ…「放置されたハチロク」が復活？ 画像を見る！動画で