アヌシー国際アニメーション映画祭でコントルシャン部門・審査員特別賞を受賞し、映画音楽でも評価を得たストップモーションアニメ映画『リビング・ラージ！』（10月3日公開）より、予告編、ポスタービジュアル、場面写真9点が解禁された。【動画】ポジティブになれる！『リビング・ラージ！』予告編主人公ベンは、音楽と料理が大好きな、ちょっとシャイな男の子。気の合う友だちとバンドを組んで、ラップを書いて、料理を楽