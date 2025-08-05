スペイン１部レアル・マドリードが同１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の移籍を熱望していると、同国メディア「ＤＥＦＥＮＳＡＣＥＮＴＲＡＬ」が報じた。久保をめぐっては昨シーズン中にイングランド・プレミアリーグのアーセナルやリバプールが獲得への興味を示し、今夏の移籍が待望されていた中、ここまで正式オファーは届いていない。最近になって、プレミアリーグのエバートンが獲得への興味を示