7月26日、27日に横浜市の山下ふ頭で行われたMrs.GREEN APPLEの野外ライブをめぐり、広範囲に音が漏れていたとしてSNSで苦情が続出。Xでは一時「ミセスの騒音」がトレンド入りした。ライブ開催を許可した横浜市港湾局は弁護士ドットコムの取材に対し、「騒音については懸念しており、主催者側に事前に配慮を求めていたが、想定を上回った」と説明。主催者に対し、問題の発生要因について説明を求める意向を示した。⚫︎