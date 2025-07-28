ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。一部で不倫疑惑を報じられた幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏について“たった一文”で私見を述べた。「SmartFLASH」は26日、妻子持ちの箕輪氏と人気インフルエンサーでYouTuberのいけちゃん（27）との都内デートを報じた。そして27日午後、箕輪氏は自身のYouTubeチャンネルで「この度の報道で不快な思いをさせてしまったり、迷惑をかけてしまった人、いる