学歴詐称疑惑をめぐり、伊東市の田久保真紀市長が市民から刑事告発されていた問題で、28日、伊東警察署が告発状を受理したことがわかりました。田久保市長の学歴詐称疑惑について、伊東市の建設会社社長の男性が公職選挙法違反の疑いで、7日、伊東警察署に刑事告発していました。