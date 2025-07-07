人生100年時代を迎え、定年後も働き続けることが当たり前になりつつあります。特に、年金を受け取りながらパートや嘱託などで働き続ける「年金＋給与」型のライフスタイルを選ぶ人が増えていますが、その場合はこれまで給与から天引きされていた税金や社会保険料はどうなるのでしょうか？ 実は、65歳以降も会社勤めをしていて年末調整を受けている場合でも、「確定申告が必要」なケースが存在します。 本記