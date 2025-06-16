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日本代表・森保一監督、佐野海舟招集について改めて自身の考え強調

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サッカー日本代表の森保一監督が16日、都内の日本記者クラブで会見を開いた
  • 佐野海舟の再招集について「より苦しめることがあってはならない」と強調
  • 「何か過ちを犯した人を社会から葬り去っていいのかも考えてもいい」とした
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