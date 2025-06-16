トランプ政権による移民政策がドジャースにも飛び火した。ロサンゼルスで移民の一斉摘発に反対する抗議デモが過熱し、ＩＣＥ（移民・税関捜査局）による逮捕者が続出。市の中心部では夜間外出禁止令が発令される事態となっているが、そんな中で歌手?ネッツァ?ことバネッサ・エルナンデスが明かした国歌斉唱の?内幕?が波紋を広げている。ネッツァは１４日（日本時間１５日）にドジャースタジアムでのジャイアンツ戦に招かれてス