大阪・関西万博で、建築家・丹下健三（１９１３〜２００５年）への感謝を展示のテーマにしている国がある。バルカン諸国の北マケドニアが出展した共同館（コモンズＡ）のブースには、６２年前の大地震からの復興に尽くした丹下の業績をたたえる模型などが並ぶ。同国の担当者は「北マケドニアでは、日本と言えばタンゲだ」と話す。（南野々子）「タンゲ」の案、復興の土台に地震は旧ユーゴスラビア時代の１９６３年、現在は首都