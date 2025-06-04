【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～ カラーの公式X「(株)カラー 2号機」は6月4日、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に関する庵野秀明氏のコメントを投稿した。 投稿では第9話にて登場した水陸両用モビルス&