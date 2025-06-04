ウクライナがロシア内陸に大規模な無人機（ドローン）空襲を敢行してから２日後、今度はロシア本土とクリミア半島をつなぐクリミア大橋を水中爆発物で打撃した。ウクライナ保安局（ＳＢＵ）は３日（現地時間）、Ｘ（旧ツイッター）に載せた声明で「クリミア大橋（ケルチ海峡大橋）の水中橋脚の一つに威力がＴＮＴ１１００キロ級の爆発物を埋設して爆破する特殊作戦を完遂した」と明らかにした。ＳＢＵは「橋を支える水中の柱を海底