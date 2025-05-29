最近、自分が満たされるためだけのご飯、作ってますか？漫画『あのにめし』では、料理好きの漫画家・オカヤイヅミさんが「今これが食べたい！」と心赴くままに記す、メニュー未満の簡単ごはんを紹介します。自分だけの幸せを味わう贅沢を噛みしめて…今日も美味しくいただきます。 【初回】「得意料理はなんですか?…って結構困ります」 【第86話】「牛乳代わりに入れるとムッチムチ」なパンケーキ 今日の