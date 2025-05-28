ケネディ米保健福祉省長官（中央）/Nathan Posner/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）ケネディ米保健福祉省長官は２７日、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に関する方針を改め、今後は妊婦や健康な子どもには推奨しないと発表した。疾病対策センター（ＣＤＣ）のホームページに掲載されている子どもに推奨される予防接種の一覧には変更はまだ反映されていない。ケネディ氏はＸ（旧ツイッター）への投稿で、同日付で妊婦や健康