ÁÏ¶È118Ç¯ÌÜ¤Î¥¿¥Þ¥Î¥¤¿Ý¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡¢Ê´Ëö¤¹¤·¿Ý¡Ö¤¹¤·¤Î¤³¡×¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎºÅ¤·¤ÎÍÍ»Ò¤´¤Ï¤ó¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·ÈÓ¤¬ºî¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯Çä¤«¤é62Ç¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤·ÈÓºî¤ê¤Ï¿Ý¤Î¼ïÎà¤äÊÆ¤Î¿æ¤­Êý¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏµÁÍý¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¡¢²ÈÄí¤ÎÌ£¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£´ÊÃ±¤Ë¿ÝÈÓ¤¬ºî¤ì¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ä¥ì¥·¥Ô¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ°¦¤µ¤ì