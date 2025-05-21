コンビニや飲食店などで最近、紅茶をよく見かけるという方も多いのではないでしょうか？紅茶の人気が拡大、そのワケを取材しました。【写真を見る】海外紅茶と和紅茶の違いは？紅茶の人気拡大中紅茶を飲む人の方が“心のゆとり”がある？山形純菜キャスター：紅茶というとティーカップで飲むイメージがありますが、今は様々な商品が出ていて、いろいろな楽しみ方ができるということです。紅茶の世界をお伝えしていきます。そもそ